油价延续跌势 受美国供应过剩忧虑拖累

路透纽约11月16日 - 油价周四再次下跌，因对美国产量和库存增加的担忧加重，尽管预期全球主要产油国将在本月晚些时候延长减产协议。

布兰特原油收跌0.51美元，或0.8%，报每桶61.36美元，连跌第五日。美国原油连跌第四日，收盘下跌0.19美元，或0.3%，报每桶55.14美元。

两大指标原油均从上周触及的两年高位回落，因有迹象显示，美国供应增加，可能破坏石油输出国组织(OPEC)收紧市场供应的努力。

最近市场受到基金增持多头头寸的提振，因全球供应收紧令市场看好油市前景。

对OPEC将在11月30日维也纳会议上与主要产油国就延长减产协议达成一致的预期，抵消了近期价格上的一些压力。现在，一些分析师认为，11月30日OPEC会议前市场方向不明朗。

“很确定美国生产没有放缓，如果原油进口仍处于高位，出口不反弹，那么看多的基调将开始消退，”IAF Advisors分析师Kyle Cooper称。

美国能源资料协会(EIA)周三称，截至11月10日当周，美国原油库存连续第二周增长，增加了190万桶，汽油库存也意外增长。

国际能源署(IEA)周四称，预计美国占未来10年原油供应增长的逾80%，周度数据显示产量持续增长。

美国原油产量达到创纪录的每日965万桶，意味着产量较2016年年中低位增长了近15%。(完)