美国原油期货收在两年高位 受美加一输油管关闭影响

路透波士顿11月22日 - 油价周三收在两年高位，因从加拿大向美国输送原油的最大输油管之一关闭，导致向美国的输油量减少。

要重启上周关闭的Keystone输油管可能需要几周的时间，该输油管日输油量为59万桶。运营商TransCanada Corp (TRP.TO)向客户表示，11月底前向美国炼油厂输油量将减少85%。

美国原油期货收高1.19美元或2.09%，结算价报每桶58.02美元。为2015年7月来最高结算价，因投资人担心Keystone输油管关闭，且周二晚美国石油协会(API)公布上周美国原油库存骤降640万桶。

美国原油期货盘中一度升至58.09美元，之后缩减涨幅，因美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存仅减少190万桶，库欣库存减少180万桶。

布兰特原油期货收高0.75美元或1.2%，报每桶63.32美元。

“目前油价水准仍在刺激美国油企增加产量，这在OPEC 11月会议前仍令OPEC头疼。”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

能源服务公司贝克休斯公布，本周美国能源企业继续增加九座活跃钻机，总数达到747座，11月活跃钻机数自7月来首次出现增加。

近月美国原油期货较次月合约出现升水，为2014年12月19日来首次出现逆价差。(完)