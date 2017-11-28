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#国际财经
2017年11月28日 / 凌晨12点10分 / 2 天前

美国原油走低 因Keystone输油管道重开和对俄减产决心存疑

1 分钟阅读

路透纽约11月27日 - 美国原油期货周一下跌逾1%，从两年高位回落，因Keystone输油管道计划重开，将会导致供应增加，以及在石油输出国组织(OPEC)本周举行会议前，俄罗斯参加延长减产行动的决心充满不确定性。

TransCanada Corp (TRP.TO)表示，已获得美国监管机构批准，将于周二重开Keystone输油管道。

布兰特原油期货仅收跌0.02美元，报每桶63.84美元。美国原油期货收挫0.84美元，或1.4%，报每桶58.11美元。

上周五，美国原油期货触及2015年中以来最高每桶59.05美元。

在Transcanada宣布重启Keystone输油管道后，美国原油期货近月合约较远月合约价差在结算后触及日内低位，每桶贴水0.10美元。

上周五，俄罗斯表示，准备好支持延长减产协议。不过，并未给出具体的时间表，且周一有迹象显示，俄罗斯遵守减产可能有难度。

知悉计划的人士透露，从明年1月起，俄罗斯的Sakhalin-1项目的石油产量可能会增加约25%，至25-26万桶/日。

“目前我们都在玩OPEC的游戏，”Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说，“在延长OPEC减产协议的问题上，俄罗斯不愿透露其意图，有些让人不安。”

OPEC工作小组上周得出结论，油市将最早在2018年6月后恢复供需平衡，OPEC消息人士周一称，暗示需要延长现有的减产协议至明年晚些时候。

巴克莱分析师预计，OPEC将把减产协议延长六到九个月。不过，他们表示，这已是市场的普遍预期，因此，OPEC会议后油价仍可能下跌。(完)

编译 母红; 审校 利棣儿

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