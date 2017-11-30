油价连续第三日下跌 市场等待OPEC决定

路透纽约11月29日 - 油价周三下跌，盘中交投震荡，石油输出国组织(OPEC)在维也纳召开会议前一天，油长发表相互矛盾的评论搅动市场。OPEC成员国将在明日的会议上就减产协议延长路径进行辩论。

布兰特原油收跌0.50美元，或0.8%，结算报价每桶63.1美元；美国原油下跌0.69美元，或1.2%，结算报价每桶57.30美元。

油价连跌三日，因OPEC和俄罗斯等关键非OPEC成员国周三暗示，减产协议会延长，但如果市场开始过热，将于6月再次对减产协议进行评估。

油市近日回落，因担心OPEC可能考虑仅短期延长当前的日减产180万桶原油的协议。

这种不确定性一直延续至周三，部分分析师将近期油市整体利多人气归因于延长减产协议的预期。

“减产协议可能基本上被消化了，一旦宣布，市场将关注下一步会发生什么，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。

美国原油库存大幅下降340万桶，给市场带来的影响要小得多，汽油和馏分油库存增幅超过预期重压市场。

在科威特油长马尔祖克称，一个关键的监督委员会提议将减产协议延长至明年底后，原油期货触及日高。但俄罗斯油长的言论打击了部分人气，他暗示油市仍未达到平衡。

根据美国能源资料协会(EIA)的月度数据，近月来，美国原油周产量创新高，截至11月24日当周，产量升至968万桶/日，距离七十年代初期创下的日产量1,000万桶不远。

Keystone输油管关闭导致美国原油库存下降，库欣库存减少290万桶，为八年来的最大周度降幅。周二，该日输送量为59万桶的管道重新运营。

美国汽油和馏分油库存增幅大于预期，部分因为汽油需求跌至五年当季低位。(完)