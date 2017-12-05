油价遭遇获利了结下挫 投资人关注美国产量

路透纽约12月4日 - 油价周一下挫逾1%，因遭遇获利了结，市场关注美国产量增加的迹象，但油价仍接近近两年高位，受助于上周石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成延长减产协议。

布兰特原油期货收低1.28美元或2%，报每桶62.45美元，美国原油期货跌0.89美元或1.5%，报每桶57.47美元。

布兰特原油期货一个月前触及两年高位64.65美元，之后吸引了基金经理的创纪录投资。对冲基金和基金经理也增加了对美国原油的看涨押注至纪录高位。

“管理基金非常看好原油期货和期权，”CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick表示，“如果多头未能得到足够利多的消息，就会出现一些获利了结，我认为今天的市场就是这样。”

Again Capital Management合伙人John Kilduff表示，市场可能小幅修正，进一步下滑。

市场继续关注美国原油产量，根据上周的数据，美国产量目前接近纪录高位。

政府数据显示，美国9月原油产量增至950万桶/日，为2015年来最高月度产量，按年度来看，美国产量最高的是在1970年，达到960万桶/日。

上周五贝克休斯公布，美国截至12月1日该周活跃钻机数增加两座，至749座，上年同期为477座。

路透调查显示，11月石油输出国组织(OPEC)日产油量下降30万桶，至5月以来最低水平，因安哥拉和伊拉克出口下降、减产协议执行率高以及被动减产。(完)