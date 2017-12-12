油价上涨 因福尔蒂斯输油管道关闭和纽约发生爆炸事件

路透纽约12月11日 - 油价周一上涨，逆转了早盘的跌势，此前北海的一条输油管道因维修关闭，投资者在纽约发生爆炸事件后聚焦商品市场。

布兰特原油收高1.29美元，或约2%，报每桶64.69美元。

美国原油收高0.63美元，或1%，报每桶57.99美元。

两大指标原油之间的价差为10月底以来最大，因运送北海出产的五种原油中产量最大的一种福尔蒂斯原油的管道关闭后，布兰特原油上涨。

该管道从北海向苏格兰的金内尔加工终端日输送45万桶福尔蒂斯原油，在彻底关闭前的四日内，该管道的输油量已经减少。

“这是供应方面的担忧，不仅因为该管道输送北海原油产量中的很大部分，而且解决该管道问题需要花上数周时间，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar称。

稍早，两大指标原油上涨，因纽约港务局公交总站发生爆炸，这是纽约最繁忙的交通枢纽之一。

在发生风险事件时，投资者通常选择黄金和白银等硬资产，原油也能吸引投资，Kilduff称。

贝克休斯上周五称，上周美国新增两座活跃钻机，总钻机数达到9月以来最高的751座。

活跃钻机数增加，表明美国原油产量增长。美国原油产量已经较2016年年中增长了逾15%，日产量达到971万桶，这是自1970年代以来的最高值，接近俄罗斯和沙特两个最大石油生产国的产量水平。(完)