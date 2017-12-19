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#国际财经
December 19, 2017 / 12:18 AM / 2 days ago

油管关停提振布兰特原油上涨 但美国产量强劲拖累美油走低

1 分钟阅读

路透纽约12月18日 - 指标布兰特原油价格周一升高，受助于北海输油管道中断，尼日利亚能源业工人罢工，但美国原油价格小幅下跌，凸显对美国产量不断增加的忧虑。

布兰特原油收高0.18美元，报每桶63.41美元。美国原油下跌0.14美元，报每桶57.16美元。

稍早布兰特原油高见63.91美元，但之后回落，因北海福尔蒂斯管道运营商英力士称，导致管道关闭的裂缝没有扩大。

“福尔蒂斯油管关停继续支撑市场，”Again Capital合伙人John Kilduff称，“我们在关注此事，看看在缺席了这些原油供应的情况下市场作何反应。”

日运油量45万桶的管道自12月11日起关停，英力士上周不得不宣布通过该管道付运的所有油气遭遇不可抗力。

早盘，布兰特原油受到支撑，因尼日利亚一个主要石油工会举行全国性罢工。不过，罢工在当日就结束了，因一家国内油气公司召回解聘的员工。根据尼日利亚石油和天然气高级员工协会主席，罢工可能在1月恢复。

美国石油产量自2016年中以来急升了16%，至980万桶/日，接近最大产油国沙特的1,000万桶以及俄罗斯1,100万桶的水平。

国际能源署称，主要因为美国页岩油产量增加，预计全球油市在明年上半年将有约20万桶/日供应过剩。

美国能源资料协会作出的明年上半年过剩预估与之基本一致，并预计明年全年供应过剩16.7万桶/日。(完)

编译 刘静；审校 母红

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