英国北海输油管道关闭提振油价 美国供应限制涨幅

路透纽约12月19日 - 油价周二小涨，逼近64美元，受助于北海输油管道关闭，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力，和预期美国原油库存连续第五周减少。

但美国原油产量不断增加限制涨幅。美国政府周一发布的预估显示，美国1月页岩油产量升至创纪录水平，因油价上涨鼓励油企增产。

布兰特原油期货收涨0.39美元，或0.6%，报每桶63.80美元。美国原油期货收高0.30美元，或0.5%，报每桶56.46美元。

北海福尔蒂斯输油管道自上周起关闭，扶助支撑布兰特原油。福尔蒂斯原油是决定全球指标布兰特原油价格的五种油品中产量最大的一种。12月12日，布兰特原油触及2015年10月中以来最高65.83美元。

“有消息称，用于修补福尔蒂斯输油管道的预制件已经在运往施工现场的路上，但油管关闭仍在影响市场，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff说，“尽管市场在消化油管关闭事件的影响，但影响可能会持续到明年。”

今日有报导称，从也门发射了一枚以沙特首都利雅德为目标的导弹，但沙特表示已拦截了这枚导弹，且没有伤亡报导。消息发布后，油价小涨。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)周一表示，OPEC和非OPEC产油国的减产协议将在明年之后继续维持。OPEC和非OPEC产油国已经达成一致，延长减产至明年年底。

一项路透初步调查显示，分析师预计，美国原油库存上周连续第五周减少，馏分油库存也可能下降。

美国石油协会(API)将在周二美东时间下午4:30公布上周库存数据。美国能源协会(EIA)将在明日美东时间上午10:30公布库存报告。

美国原油产量不断增加掣肘OPEC牵头的减产努力。周一公布的EIA月度报告预计，美国1月页岩油产量增加9.4万桶/日，至641万桶/日。(完)