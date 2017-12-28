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油价保持在高位附近 因美国炼油活动增强且中国进口数据强劲
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December 29, 2017 / 12:04 AM / 更新于 13 hours ago

油价保持在高位附近 因美国炼油活动增强且中国进口数据强劲

1 分钟阅读

路透纽约12月28日 - 油价周四小涨，保持在两年半高位附近，此前数据显示，中国原油进口需求强劲，且美国炼厂活动增加令库存进一步下降。

年底交投清淡，许多交易商仍在度假。

美国能源资料协会(EIA)公布，最近一周美国原油库存减少460万桶，过去一年不计入战略石油储备的库存下降了逾11%。

美国炼厂活动增加，令12月产能利用率升至95.7%，为1998年来同期最高，随着美国原油和布兰特原油期货价差扩大，近几个月炼厂有利可图。

“在过去的一周，对馏分油等成品油强劲的需求，继续刺激炼厂加大马力加工原油，”能源商品经纪公司Powerhouse执行副总裁David Thompson称。

美国原油期货升0.20美元，报每桶59.84美元，布兰特原油期货结算价升0.28美元，报每桶66.72美元。

本周美国原油期货自2015年6月来首次突破60美元，而布兰特原油期货也自2015年5月来首次升穿67美元。

中国发放的2018年原油进口配额强劲，消息公布后原油价格盘初上涨。新华社数据显示，中国11月原油库存降至七年最低的2,615万桶。

利比亚和北海油管中断，也在支持油价。两地油管预计要到1月初才能恢复正常运作。(完)

编译 李军; 审校 利棣儿

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