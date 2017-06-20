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2017年6月20日 / 晚上11点51分 / 2 个月内

美国原油收于九个月低位 因全球供应过剩

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。

布兰特原油下跌0.89美元，报每桶46.02美元，为11月15日以来的最低收盘价。两周后，OPEC和其它产油国同意从1月起每日减产180万桶原油。

美国原油7月合约周二晚些时候到期，收盘下跌0.97美元，报每桶43.23美元，为9月16日以来最低。

两大指标原油自5月底OPEC、俄罗斯和其它产油国同意将限产协议延长至2018年3月以来均下跌逾15%，

“考虑到全球几个地区的产量水平升高的预期，将抵消所有减少的产量，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。

消息人士称，5月，OPEC和非OPEC产油国的减产协议执行率为106%，达到去年达成减产协议以来的最高水平。

但5月OPEC供应跳升，因利比亚和尼日利亚的产量恢复，两个国家均不受减产协议约束。

对冲基金经理非常看空油价前景，因OPEC之外的石油产量增加，威胁OPEC限产效果。(完)

编译 刘静；审校 利棣儿

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