油价跌至10个月低位 上半年跌幅创20年来最大

路透纽约6月21日 - 油价周三下跌逾2%，在震荡交投中触及10个月低位，因美国产量增长，中国炼油活动减少，增添了对全球供应过剩的局面持续的忧虑。

美国原油期货收盘下跌0.98美元，或2.3%，报每桶42.53美元，盘中触及42.13美元的2016年8月以来最低价。

油价在2月底触及峰值后，已累积下跌逾20%，期间仅短暂回升。

周三，逾100万口近月原油合约易手，远超过56万口的日均水平。

布兰特原油收跌1.20美元，或2.61%，报每桶44.82美元。

“市场想要证明，石油输出国组织(OPEC)的减产正在改变油市的平衡状态，但事与愿违。油价仍在寻找美国生产商的价格压力点，还没有到达该水平，”CHS Hedging LLC能源市场分析师Anthony Headrick称。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少270万桶，预期为下降210万桶，数据一度对油价构成支撑，但“最新的库存数据并未改变油市的供需状况，”Headrick称。

EIA还报告称，美国原油产量达到935万桶/日，接近主要产油国俄罗斯和沙特的水平。美国生产商已经连续22周增加活跃钻机数。

今年上半年，油价累积下跌20%。这是布兰特原油1997年以来的最大上半年跌幅。过去20年里，油价在上半年下跌的仅有六个年头，其余全部为上涨。

全球最大原油进口国中国的数据显示，炼油厂在夏季的需求高峰期减少了运营。(完)