FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
油价从10个月低位反弹 但仍承压于库存过剩
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年6月22日 / 晚上11点59分 / 1 个月前

油价从10个月低位反弹 但仍承压于库存过剩

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约6月22日 - 油价周四上涨，此前一天触及10个月低位，但市场人气仍偏负面，因尽管石油输出国组织(OPEC)牵头减产，但全球原油库存过剩局面仍持续。

布兰特原油收高0.4美元，报每桶45.22美元，盘中低见44.53美元。前一交易日布兰特原油下跌2.6%，至11月以来最低的44.35美元。

美国原油收高0.21美元，报每桶42.74美元。周三，美国原油触及2016年8月以来最低的盘中价位42.05美元。

油价自2月底以来已经下跌了约20%，抹去了OPEC和其它国家同意在今年上半年每日减产180万桶原油后带来的升幅。

油价下挫，测试了OPEC“尽一切努力”支撑油价的决心。

“我们觉得油价会在较长时间保持低位，反弹应该是卖出的机会，”Tyche Capital Advisors原油交易员和管理层成员Tariq Zahir称。

在美国，汽油库存大量过剩导致Colonial管道汽油需求降至六年最低。

美国的原油产量仍在增长，一些页岩油生产商甚至在油价低于每桶40美元仍能盈利。

伊拉克油长Jabar al-Luaibi称，油价应该在7月底开始复苏，年底前达到每桶54-56美元。(完)

编译 刘静；审校 利棣儿

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below