油价收涨 美国供应不断增加限制涨幅

路透纽约6月26日 - 油价周一收涨逾0.5%，因在上周跌至七个月低位后，部分交易商逢低买入，但美国和其它国家石油供应不断增加限制涨幅。

布兰特原油期货收涨0.29美元，或0.6%，报每桶45.83美元。今年上半年仍可能下跌近20%。

美国原油期货上扬0.37美元，或0.8%，报每桶43.38美元。

“我认为，今日走势主要受在当前价位的低吸买盘推动，”能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，他指出，随着季度末临近，有部分“结清头寸”操作。

“市场大跌后，目前油价极具吸引力，因此，出现一些买盘并不意外。”

截至6月20日当周，美国原油期货和期权投资者增加其空头押注。

“从投机的角度来看，值得在目前的水平做多，押注市场反弹，”Kilduff说，“市场目前稍作喘息，之后才会有下一轮行情，我认为将会是走低。”

石油输出国组织(OPEC)正努力通过减产来缓解全球供应过剩状况。OPEC和11个非OPEC产油国5月同意延长180万桶/日的减产协议至明年3月。

但尼日利亚和利比亚这两个未参与减产协议的OPEC成员国产量增加。伊朗则表示，其石油日产量已超过了380万桶/日，预计到3月，将达到400万桶/日。OPEC同意伊朗小幅增产，以赢回遭西方制裁期间失去的市场份额。

美国页岩油产量自去年以来已增加10%左右，美国活跃钻机数量触及逾三年来最高水平。

美银美林分析师表示，需求增长速度，不足以消化多余的产出。(完)