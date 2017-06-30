油价连涨第六日 因上周美国石油产量降幅为近一年来最大

路透纽约6月29日 - 原油期货周四小涨，连升第六日，因上周美国原油产量下降，暂时缓解了对供应过剩状况恶化的担忧。

美国原油期货收涨0.19美元，报每桶44.93美元，上午尾段的交易中触及两周高位45.45美元。法国兴业银行成为上周以来第三家下调油价预期的投行，之后油价从高位回落。

油价上周触及10个月低位，但之后反弹逾5%，且创下4月以来最长涨势。布兰特原油期货收涨0.11美元，报每桶47.42美元，盘中触及两周高位48.03美元。

“油价在近几周急跌后，我认为市场买入动能强劲，尤其是对冲基金，另外，美国石油产量下降也是推升市场的因素之一，”荷银的高级能源分析师Hans van Cleef表示。

分析师不确定油市的利空人气是否已经减弱，因美国原油和主要成品油库存高于正常水平。

“感觉一波卖盘目前已经退潮，”瑞信的分析师写道。不过，价格反弹是受技术性买盘推动，而非基本面发生改变。

近几周，基金出脱投机性多头头寸，削减对油价的看涨押注，而包括高盛和法国兴业银行在内的券商也下调其对2017年油价的预期。

兴业银行周四估计，第三季美国原油期货均价为47.50美元，低于之前预期的55美元。

上周美国石油日产量减少10万桶，至930万桶，为去年7月以来最大周度降幅。但分析师称，产量下降与临时性因素有关，其中包括受热带风暴“辛迪”影响，墨西哥湾的炼油厂预防性关闭，以及阿拉斯加炼厂停产维护。

一位知情人士告诉路透，利比亚石油日产量接近100万桶。(完)