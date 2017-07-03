油价上扬逾2% 因美国石油产量下降

路透纽约7月3日 - 油价周一上涨逾2%，重拾逾五年来最长升势，因数据显示美国石油产量下降，但分析师称，石油输出国组织(OPEC)产量增加的消息可能限制涨幅。

布兰特原油期货收涨0.91美元，或1.9%，报每桶49.68美元，上周跳升5.2%，为六周来首次录得周线上涨。

美国原油期货收高1.03美元，或2.2%，报每桶47.07美元，为近一个月高位。在周二独立日假期前，美国市场成交清淡。

油价连涨第八日，为2012年2月以来最长升势。

“今日的走势完全是受市场人气推动，”德国商业银行高级石油分析师Carsten Fritsch说。他指出，美国石油产量减少了10万桶/日，受累于热带风暴、停产维护以及美国钻机数量减少。

“这些临时性因素对市场的提振，盖过了OPEC 6月产量急增，以及利比亚和尼日利亚产量继续增加带来的拖累，至少目前是如此，”他说。

最近一周，投机客所持布兰特原油期货和期权空头头寸增至创纪录高位。花旗集团在周五的一份报告中写道，投机客的净多头头寸降至去年1月来最低水平。

美国活跃钻机数在连续23周增加后，上周自1月以来首次下降，减少两座。美国政府数据显示，4月石油产量今年来首次减少。

路透调查显示，6月OPEC原油日产量增加28万桶，至2017年高位3,272万桶，主要归因于尼日利亚和利比亚增产。

周一在伦敦举行的一次活动中，伊拉克油长称，该国有权使其石油产量达到与其石油储备相一致的水平。(完)