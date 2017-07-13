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2017年7月13日 / 凌晨1点12分 / 22 天前

油价上涨 因美国原油库存降幅大于预期

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约7月12日 - 油价周三上涨，守住了稍早的部分涨幅，因一份报告显示，美国原油库存骤降，抵消了汽油需求疲弱数据带来的影响。

能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存骤降760万桶，为10个月来的最大周度降幅。

这远超过路透调查的分析师预估的下降290万桶，但略低于美国石油协会(API)周二公布的原油库存减少810万桶。

但4.954亿桶的库存规模仍处于一年中这一时期平均库存区间的上半段。

EIA称，美国汽油库存减少160万桶，分析师预计减少110万桶，但也在历史同期平均区间的上半段。

“美国汽油需求仍不旺盛，汽油库存仍高于五年均值，限制原油和汽油价格的涨幅，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar称。

布兰特原油升0.22美元，或0.5%，报每桶47.74美元，美国原油升0.45美元，或1%，报每桶45.49美元。

美国原油涨幅更大，近月布兰特原油和美国原油溢价缩窄至每桶2.08美元，为本月至今最低。

在EIA发布数据前，布兰特原油涨1.9%，美国原油升2.4%。

交易员指出，石油输出国组织(OPEC)暗示，明年油市将供过于求，也限制了周三油价涨幅。

OPEC称，6月石油产量跳升，并预计明年全球对该组织成员国的原油需求将下降，因竞争对手产量增加，直指尽管OPEC牵头减产，但2018年市场供应仍将过剩。(完)

编译 刘静；审校 母红

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