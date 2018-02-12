国际油价基本收平盘 在上周急跌后回稳

路透纽约2月12日 - 原油市场周一开始回稳，今日收盘基本持平，因全球股市在上周创下两年来最大单周跌幅后，开始收复部份失地。

布兰特原油期货下滑0.20美元，或0.3%，报每桶62.59美元。美国原油期货上涨0.09美元，或0.2%，收报每桶59.29美元，但低于日内高位60.83美元。

“今日开盘，市场试图反弹，”Tradition Energy市场研究部门董事表示。“这和美元疲弱有关。”

美元走弱，使以美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更便宜，从而提振原油价格。另外，上周出脱多头仓位的交易商寻求重建一些多头仓位，也为油价涨势助力，Tyche Capital Advisors分析师表示。

原油早盘上涨，之后缩减涨幅，因担心美国产量不断上升，将超过石油输出国组织(OPEC)减产的努力。

美国能源资料协会(EIA)月报周一表示，3月美国页岩油日产量预料将增加11.1万桶至676万桶。

EIA预计，到年底美国原油日产量可能上升至1,100万桶。

Macaluso说，在本周初，市场很可能受技术因素驱动，直至本周晚些时候EIA公布库存数据。

“距离EIA库存数据出炉还有两天的时间，库存可能再次增加，”他说。

分析师表示，原油消费仍然强劲。(完)