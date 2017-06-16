国际油价跌至六个月低位 因全球石油产量持续上升

路透纽约6月15日 - 油价周四收跌逾0.5%，盘中触及六个月低位，因全球库存高企，引发市场担忧，尽管石油输出国组织(OPEC)和其它产油国减产，但尼日利亚、利比亚和美国增产将会使油市继续保持供应过剩的状态。

美元攀升至逾两周最高，导致持有其他货币的买家购买原油的成本增加，这进一步重压油价。

业内知情人士称，预计今夏沙特的石油出口将降至700万桶/日之下，第三季俄罗斯石油出口基本持平。

尽管如此，布兰特原油期货日内仍跌至5月5日以来最低每桶46.70美元，接近六个月低位。终盘收跌0.08美元，报每桶46.92美元。

美国原油期货收挫0.27美元，报每桶44.46美元，盘中触及六个月低位44.32美元。

OPEC和非OPEC产油国5月25日宣布，延长减产180万桶/日的行动九个月，至明年3月。然而，那日之后，油价已累积下跌12%，因其它产油国增产。

“利比亚和尼日利亚增产，这严重阻碍了OPEC的减产努力，”Tyche Capital Advisors的原油交易员兼管理合伙人Tariq Zahir说。

美国原油产量过去一年增加了10%，至933万桶/日，接近最大产油国俄罗斯和沙特的水平。

油价周三急跌近4%，因美国汽油库存意外增加，且国际能源署表示，尽管全球石油消费首次超过了1亿桶/日，但预计明年石油供应增加的幅度将会超过需求的增长。(完)