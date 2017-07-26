国际油价反弹3% 因美国页岩油生产显现出放缓迹象

路透纽约7月25日 - 油价周二升3.3%，达到逾一个月以来的最高收盘价，此前一日美国石油生产商Anadarko称，将削减资本支出计划，沙特誓言将减少原油出口，以帮助限制全球供应过剩。

布兰特原油收高1.60美元，或3.3%，报每桶50.20美元，为6月6日以来首次收于每桶50美元之上，美国原油收高1.55美元，或3.3%，报每桶47.89美元，为6月初以来最高收盘价。

6月和7月油价下跌，可能已经影响到了美国页岩油生产，U.S. Bank地区投资经理Mark Watkins称。

“公司生产活动没有年初那么快了，”他称，“他们不再生产那么多了，因为价格接近40-50美元区间的低端，利润率大大降低。”

周一，Anadarko Petroleum(APC.N)发布季度亏损大于预期，并称因为油价低迷，将削减今年资本预算3亿美元，这是美国主要石油生产商中削减资本预算的第一家。

稍早，哈利伯顿(HAL.N)董事会执行主席称，北美活跃钻机增长出现“停滞”的迹象。

“美国投资者一直在等着看石油产量的顶部在哪里，”Watkins称，“我们已经到了压力点。”

在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周一在俄罗斯圣彼得堡召开的会议上，沙特油长法力赫称，该国将8月原油出口量限制在660万桶/日，较一年前低100万桶。

尼日利亚同意在产量稳定在180万桶/日的水平时，将限制或下调产量。

OPEC称，工业国家原油库存前六个月下降了9,000万桶，但仍较五年均值高2.5亿桶。OPEC和非OPEC成员国的目标是使库存降至五年平均水平。(完)