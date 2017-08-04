国际油价上涨 因美国就业数据强劲

路透纽约8月4日 - 油价周五上涨，此前强劲的美国就业报告提振了能源需求增长的希望，但油价本周下跌，受压于石油输出国组织(OPEC)出口增加和美国产量居高不下。

劳工部报告称，7月美国雇主雇佣了更多人手并提高了薪酬。

全球指标布兰特原油上涨0.41美元，或0.8%，收报每桶52.42美元，美国原油涨0.55美元，或1.1%，收报每桶49.58美元。

“油价受到今天上午就业方面的好消息支撑，”Lipow OilAssociates总裁Andrew Lipow称，他指出汽油和柴油需求仍然强劲。

在就业报告刺激买盘入场前油价下跌。

本周，布兰特和美国原油近月合约均下跌不到1%，分析师称，美国和OPEC产量增加，OPEC出口强劲，打压油价，但需求强劲限制了跌幅。

7月OPEC出口量达到2,611万桶/日，增加37万桶/日，大部分增幅来自于尼日利亚。

路透调查显示，7月OPEC产量达到今年高位，利比亚和尼日利亚增加的最多，两国均豁免执行OPEC减产协议。

同时，美国石油产量达到943万桶/日，为2015年8月以来最高，较去年6月的低位高12%。

根据贝克休斯，当6月油价处于低位时，部分美国能源公司决定减少活跃钻机数量，过去三周里，有两周活跃钻机数下降。(完)