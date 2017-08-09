国际油价微幅上涨 因数据显示美国原油库存不断减少

路透纽约8月9日 - 油价周三上涨约1%，此前报告显示上周美国炼厂加工量升至纪录高位，导致原油库存减少，尽管上周汽油库意外跳升限制油价涨幅。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存下降650万桶，超过市场预期的270万桶的降幅。

上周炼厂加工量接近1,760万桶，打破5月时创下的纪录高位，且为EIA在1982年开始编纂该数据以来最大单周加工量。

布兰特原油收高0.56美元，或1.1%，报每桶52.70美元，之前连跌两日。美国原油收涨0.39美元，或0.8%，报每桶49.56美元。

“原油进口下降和炼厂产能利用率又一次上升，是上周原油库存下降的主要原因，”Powerhouse执行副总裁David Thompson说。

“汽油和馏分油需求均保持强劲，但值得一提的是，汽油需求在夏天本该旺盛，目前夏日驾驶季接近尾声。”

数据显示，上周美国汽油库存增加340万桶，因东岸地区进口增加，路透调查显示，分析师预估为减少150万桶。汽油期货下跌约1%，至近两周最低水准。

Thompson说，技术面方面，美国原油近月合约的关键支撑区域在48.16-48.37美元。(完)