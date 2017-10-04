国际油价下滑 因美国原油出口意外增加

路透纽约10月4日 - 油价周三下跌，之前美国原油出口意外增至创纪录的200万桶/日，引发市场担忧全球原油供应过剩。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降602.3万桶，但原油出口增至198万桶/日。

美国原油出口对买家而言越来越有吸引力，因一段时间以来，美国原油期货价格较布兰特原油出现深度贴水。

美国原油产量不断攀升，扶助压低美国原油价格，而布兰特原油期价主要受石油输出国组织(OPEC)牵头的减产政策的方向影响。

美国原油期货收跌0.44美元，报每桶49.98美元。布兰特原油期货回落0.20美元，报每桶55.80美元。

指标12月布兰特/美国原油期货价差从库存数据公布前的5.31美元扩阔至5.54美元，今日稍早一度收窄。

交易商担忧，在美国页岩油产量继续增加之际，美国出口急增，将使OPEC牵头的减产努力功亏一篑。

“美国的石油生产状况，已迫使参与减产协议的OPEC和部分非OPEC产油国重新评估其策略，”Interfax Energy在伦敦的Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar说。

观察人士称，受强劲消费和OPEC牵头的减产行动提振，市场正在恢复平衡。

OPEC秘书长巴尔金都称，对OPEC可能让市场恢复可持续稳定充满信心。俄罗斯总统普京表示，不排除将减产协议延长至2018年底的可能性。(完)