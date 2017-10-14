国际油价反弹近2% 因中国进口增长和美伊局势紧张

路透纽约10月13日 - 油价周五收于10月以来最高水平，受中国原油进口需求强劲，美国总统特朗普决定不核证伊朗履行核协议，中东地区的其它冲突等利多消息推动。

布兰特原油收高0.92美元，或1.6%，报每桶57.17美元，美国原油涨0.85美元，或1.7%，报每桶51.45美元。

两份合约皆收于9月29日以来最高。本周，布兰特原油上涨近3%，美国原油升逾4%。

交易员称，油价从更高的涨幅中回落，稍早两大合约升幅均超过2%，因对美国总统特朗普没有立即寻求对伊朗实施制裁感到释然，他给美国国会60天时间决定是否恢复对伊朗制裁。

“美国今天没有退出伊朗核协议，将决定推迟，令市场感到释然，”Price Futures Group高级能源分析师Phil Flynn称。

数据显示，中国9月进口石油900万桶/日，1-9月平均每日进口石油850万桶，巩固了中国作为全球最大石油进口国的地位。

伊拉克的动荡局势给市场带来支撑。

自从伊拉克库尔德人在9月25日投票中压倒性地支持独立以来，紧张局势在不断升温，交易员担心会影响到该地区的石油出口。

库尔德当局向产油区基尔库克派送了上万的军队，以对抗伊拉克中央政府的“威胁”，库尔德自治区副主席称。(完)