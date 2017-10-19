国际油价因获利回吐下跌逾1% 终结四连涨走势

路透休斯敦10月19日 - 油价周四下跌逾1%，终结了四日连涨走势，因美国油品库存大于预期，且指标合约价格近期上涨后有一些获利回吐。

布兰特原油下跌0.92美元，或1.6%，报57.23美元，该全球指标合约仍较年中水平高约30%。

美国原油下跌0.75美元，或1.4%，报51.29美元，也较6月低位高近25%。

中东当前局势紧张支撑市场，但分析师称，市场现在可能已经消化了这些忧虑。

“涌入市场的地缘政治风险开始消退，”对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。

伊拉克称，预计到周日将基尔库克石油产量恢复至上周水平。

雪佛龙(CVX.N)称，已经暂停了伊拉克库尔德地区的油气生产活动。

分析师指出，在连涨两周后有一些获利回吐，价格的上行动能看似消退。能源股也走低，跌至三周半低位。

周三油市转弱，此前美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国炼厂开工率意外下降，燃料油库存意外增加，暗示全球最大能源消耗国的需求放缓。

燃料油库存增加，盖过了原油库存大减570万桶的影响，上周原油产量骤降11%，至840万桶原油/日，为2014年6月以来最低，因耐特飓风令生产中断。(完)