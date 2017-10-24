国际油价升逾1% 因沙特能源部长讲话和预期美国原油库存下降

路透纽约10月24日 - 布兰特原油周二升1.7%，此前主要石油出口国沙特称，决心结束原油供应过剩状况；油价还受到美国原油库存进一步下降的预期以及对伊拉克库尔德地区紧张局势感到不安提振。

沙特能源部长称，焦点仍是将工业国原油库存降至五年平均水平。这增强了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议到期后限产措施将延长的前景。

油市担心，一旦供应协议到期，生产商将再次加大付运量并引发价格下跌。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周二在利雅德召开的一个投资者会议上告诉路透记者称，尽管国际社会推动使用更多的可再生能源，但预计到2050年全球石油需求仍将增长45%。

“预计需求增长将继续支撑油价走高，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称，“市场对库尔德局势感到紧张，但我认为减产...是真正驱动交易的因素。”

布兰特原油收高0.96美元，或1.7%，报每桶58.33美元，美国原油收高0.57美元，或1.1%，报每桶52.47美元。

预计上周美国原油库存将减少250万桶，为连续第五周下降，表明OPEC牵头的减产行动取得了效果，这给油价带来支撑。

油价稍早下跌，因通过伊拉克北部输油管至土耳其杰伊汗的输油量进一步增长。

付运方面的一消息人士称，该输油管沿线的产量周二升至30万桶/日。产量上周从60万桶/日下降，因伊拉克军重新从库尔德人手中获得油田。(完)