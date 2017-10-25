库存增加拖累美国原油期货走低 汽油期货因库存骤降上涨

路透纽约10月25日 - 美国原油期货周三走低，因上周美国原油库存意外增加。美国汽油期货上涨1%，因库存骤降。

布兰特原油期货小涨，之前最大原油出口国沙特重申，决心终结持续三年的供应过剩状况。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，尽管炼厂增产，但汽油库存仍然骤降。这表明美国驾车出行高峰期过后，需求依然强劲。

EIA报告，截至10月20日当周，美国原油库存增加85.6万桶。分析师之前预计，原油库存减少260万桶。石油产量在受飓风耐特影响下滑后反弹，进口增加。

布兰特原油期货收涨0.11美元，报每桶58.44美元。美国原油期货回落0.29美元，报每桶52.18美元。

EIA数据显示，汽油和馏分油库存均减少超过500万桶，炼厂开工率增加3.3个百分点。

RBOB汽油期货收涨1.1%，报每加仑1.7341美元。取暖油期货一度受到提振，但收盘小跌。

“需求略强于部分人的预估，因驾车出行季的时间延长，这是今日汽油期货上涨的主要原因，”Tradition Energy的研究部经理GeneMcGillian说。

沙特能源大臣法力赫周二的讲话，点亮了在石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议到期后，仍会长时间限产的前景。

OPEC将于11月7日在维也纳开会，会上将考虑延长减产协议。

“沙特重新平衡市场的决心，加之中东持续不断的地缘政治紧张局势，将会继续支撑油价，”Interfax Energy在伦敦的Global Gas Analytics的高级能源分析师Abhishek Kumar说。

“不过，美国石油产量不断增加，以及该国出口持续保持在高水平将是主要的利空因素。”(完)