布兰特原油触及27个月高位 沙特王储称决心结束全球供应过剩

路透纽约10月26日 - 布兰特原油期货周四收在27个月高位，因市场更多聚焦在沙特王储关于结束全球原油供应过剩局面的讲话，而非美国原油库存意外增加和美国产量和出口高企。

布兰特原油期货收涨0.86美元，或1.5%，报每桶59.30美元，为2015年7月3日来最高收位。

美国原油期货升0.46美元，或0.9%，报每桶52.64美元，为4月17日来最高收位。

周四大涨后，布兰特原油期货连升第三日，因沙特阿拉伯王储萨勒曼本周稍早接受路透专访时称，沙特决心结束打压油价逾三年的全球原油供应过剩的局面。

萨勒曼在被问及沙特是否会支持将减产协议延长至2018年3月之后时回答说，“我们致力于与所有产油国，不管是OPEC还是非OPEC产油国合作，我们已达成一项伟大而且是历史性的协议...我们将支持任何稳定油市供需的做法。”

石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等其他10个产油国自今年1月起每日减产约180万桶，该协议明年3月到期，但他们正考虑延长协议。

OPEC下一次会议将在11月30日于维也纳举行。

Interfax Energy的Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar表示，“不过，市场也担心美国原油产量不断增加，以及该国出口持续高涨，这会限制油价的升势。”

美国能源资料协会(EIA)报告，截至10月20日当周，美国原油库存增加85.6万桶。分析师之前预计，原油库存减少260万桶。

数据还显示，上周美国原油日产量增加110万桶，至950万桶，原油出口四周均值创新高，达到170万桶/日。(完)