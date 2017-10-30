FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
布兰特原油期货收在60美元之上 因预期OPEC会延长减产
频道
专题
西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特
时事要闻
西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特
中国10月官方PMI双双回落预示四季度开局偏弱 经济升温苗头减退
中国财经
中国10月官方PMI双双回落预示四季度开局偏弱 经济升温苗头减退
焦点：两名特朗普前助手遭通俄门调查指控 另有一位前顾问认罪
深度分析
焦点：两名特朗普前助手遭通俄门调查指控 另有一位前顾问认罪
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月30日 / 晚上11点32分 / 更新于 6 小时前

布兰特原油期货收在60美元之上 因预期OPEC会延长减产

1 分钟阅读

路透纽约10月30日 - 布兰特原油周一收在2015年7月以来最高，美国原油收在2月以来峰值，因预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将被延长至明年3月后，不过，此轮涨势可能刺激美国增产。

布兰特原油期货收报每桶60.90美元，上扬0.46美元。布兰特原油过去16个交易日累积上扬9.5%。

美国原油期货收涨0.25美元，报每桶54.15美元，为2月23日以来最高。该合约近期表现也很强劲，过去16个交易日上涨10%。

“市场已经在逾一个月的时间里守在49美元之上，使该水平成为新区间的底部，”分析师在Drillinginfo.com上写道。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国同意从去年1月起减产180万桶/日，以消除供应过剩的状况。

减产协议已经被延长一次，将于明年3月到期。不过，沙特和俄罗斯两个主要牵头国已表示，支持进一步延长该协议。

沙特王储周末重申，该国支持延长减产协议。

周一上涨使2017年12月到期的布兰特原油合约较明年12月到期合约溢价2.6美元。

摩根大通将明年布兰特和美国原油均价预估上调11美元和11.40美元，分别至58和54.63美元。摩根大通称，上调价格预估是因OPEC和非OPEC产油国减产，以及强于预期的需求增长导致油市供应不断收紧。(完)

编译 母红; 审校 李军

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below