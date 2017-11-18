国际油价涨逾2% 但六周内首周下跌

路透纽约11月17日 - 油价周五在连跌五日后上涨超过2%，因一美国主要输油管道关闭和交易商预期石油输出国组织(OPEC)将延长减产协议。

但本周周线在六周内首次下跌，受累于美国增产数据和怀疑俄罗斯会否会支持OPEC延长减产协议。但在沙特能源部长周四暗示，在11月30日OPEC会议上将支持延长减产后，油价反弹。

“显然，沙特的言论给了我们保证，减产协议将会延长，这是推动隔夜市场的题材，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

“全球而言，背景是馏分油库存下降，全球炼厂需求强劲。这些诱因将继续推高市场。”

布兰特原油收升1.36美元，或2.22%，报每桶62.72美元。

美国原油期货收涨1.41美元，或2.56%，报每桶56.55美元。

本周，布兰特原油跌1.3%，美国原油下滑0.3%。

TransCanada Corp(TRP.TO)的日输油量59万桶的Keystone输油管道仍然关闭，周四该管道在美国南达科塔州发生漏油。

交易商称，该输油管道关闭增加油市利多人气，因预期运送到库欣的原油将减少。俄克拉荷马州库欣是美国原油的交割点。美国原油和布兰特原油价差在周五收窄最多7美分。

油价本周下跌，因市场仍担心供应过多，此前美国政府数据显示上周产量触及纪录高位965万桶/日。国际能源署(IEA)周四表示，预计未来10年美国的石油产量增长将占全球增量的80%以上。

通用电气旗下的贝克休斯周五称，1月17日当周美国活跃钻机数持平在738座。(完)