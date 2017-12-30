美国原油收在60美元以上为今年划上句号 因全球原油需求强劲

路透卡尔加里12月29日 - 美国原油在今年最后一个交易日收在每桶60美元以上，为2015年中来首次，今年上涨12%，因需求强劲和全球库存不断下降。

国际指标布兰特原油期货今年涨17%，受助于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯产油国继续减产和中国需求强劲。这两份指标原油合约价差在今年一直走宽，因布兰特原油对主要产油国减产作出反应，而美国原油产量继续增长。

油价上涨，显示自2014年以来困扰油市的全球供应过剩局面正在缓解。

油价在今年稍早下降，因担心尼日利亚和利比亚等产油国增产将损及OPEC和俄罗斯减产的努力。不过，油价自年中反弹近50%，因需求强劲和限产协议的执行率高。

“这趋势很可能在2018年持续，全球原油库存将继续下降，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。

Lipow称，他预期美国原油在明年底上升至约63美元，布兰特原油保持在大约67美元，因美国原油出口上升至纪录高位水平。

美国原油期货收高0.58美元，结算价报60.42美元，为2015年6月来最高收位。布兰特原油期货涨0.71美元，报每桶66.87美元。布兰特原油本周升穿67美元，为2015年5月来首次。

美国原油受到支撑，因EIA周四晚些时候公布的数据显示，上周美国原油日产量下降至975万桶，之前一周为979万桶。

周五公布的EIA月度数据显示，美国10月原油产量触及46年来最高，但该国原油出口和需求也增长。

美元原油价格得到进一步支撑，因EIA报告显示，上周美国商业原油库存下降460万桶。库存从去年3月触及的历史高位下降了近20%，且远低于去年和2015年同期水准。

据直接知情消息人士以及路透周四看到的文件，中国已向44家企业发放总计1.2132亿吨(243万桶/日)的2018年原油进口配额。

中国原油日进口量为大约850万桶，预计2018年将创下纪录新高，因新的炼油产能投产，政府允许更多独立炼油商进口原油。(完)