国际油价升势延烧 势将连升第四周

路透纽约1月12日 - 油价周五连升六日，此前俄罗斯能源部长称全球原油供应“尚未达到平衡”，缓和了市场对产油国将逐步退出石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议的担忧。

俄罗斯能源部长诺瓦克称，OPEC和非OPEC产油国油长将在即将举行的委员会会议上讨论退出协议的可能性，但称“我们看到市场供应过剩的情况在减轻，但尚未恢复供需平衡。”

他的讲话提振油价从稍早跌势中反弹，但仍未能达到周四触及的高位。周四布兰特原油期货自2014年12月来首次升穿每桶70美元。

市场盘中持续受讲话鼓舞，摆脱了显示美国产量可能继续增加的数据影响。

布兰特原油期货收涨0.61美元，报每桶69.87美元，美国原油期货上扬0.50美元，收报每桶64.30美元，周四美国原油期货也触及2014年底以来的最高价64.77美元。

本周，布兰特原油期货升3.3%，美国原油期货跳涨4.7%。

OPEC和俄罗斯在2016年底达成的减产协议原定持续至今年年底。

诺瓦克表示，目前的油价是短期的，他将在1月21日阿曼举行的部长级减产协议执行监督委员会会议上讨论局势。

主要产油国愈发担心，如果油价保持在目前水准附近，会刺激美国页岩油生产，令市场供应进一步增加，并损及OPEC的市场份额。

通用电气旗下能源服务公司贝克休斯公布，本周美国能源企业增加10座活跃钻机，为6月来最大增幅，令总活跃钻机数增至9月来最高的752座。(完)