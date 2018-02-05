国际油价下挫 因美元升值且美国原油产量上升

路透休斯敦2月5日 - 油价周一下跌，因美国原油产量上升，实货市场疲软且近期美元升值，加剧了股市和商品市场的下行压力。

布兰特原油收低0.96美元或1.4%，报每桶67.62美元，盘中曾触及66.98美元低位。

美国原油收跌1.30美元或1.99%，报每桶64.15美元。

United-ICAP技术分析师Brian LaRose表示，“我们肯定是要发出严重的预警信号，特别是布兰特原油在67美元区域。如果从该区域反弹，预示油价有可能上行，但这也预示横盘整理将持续。”

美国周五公布的非农就业报告显示，薪资进一步上涨，创逾八年半以来最大同比增幅，加剧了市场的抛压；而欧洲股市也已从纪录高点回撤，且美元升值打压了商品价格。

美国股市周五急挫，对就业市场收紧冲击通胀前景的担忧，以及公债收益率大涨促使投资人仓皇出逃股市，道琼工业指数被砍掉约666点，录得20个月最大单日百分比跌幅。

LaRose并称，“若股市无法企稳，那么整个能源市场将面临压力。”

过去几周实货原油市场走跌，北海原油价格触及八个月低点，上周俄罗斯乌拉尔原油(Urals)交易量也创一年最低水平。

与此同时，炼厂准备进入维修期，可能影响原油需求。美国最大炼厂Motiva Enterprises LLC旗下位于德州阿瑟港(Port Arthur)的主要原油加工设施周一开始为期一个月的修整计划，该炼油设施日生产能力为60.3万桶。

近期触及近三年高位的油价，受到美国原油产量增加的打压。美国增产可能令石油输出国组织(OPEC)减产以支撑油价的努力受到威胁。

上周美国政府数据显示，11月美国原油产量升至1,000万桶/日上方，为1970年以来首见。

上周美国能源企业活跃钻机数连续两周增加。(完)