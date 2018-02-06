国际油价下跌 因美元升至一周最高

路透休斯敦2月6日 - 油价周二连续第三日下跌，因美元在美股和其它股市遭抛售后升至逾一周最高水平。全球股市暴跌令市值蒸发4万亿美元。

尽管美股周一录得2011年底以来的最大单日跌幅，今年迄今油价仍有涨幅。

布兰特原油收跌0.76美元，或1.12%，结算价报每桶66.86美元，盘中低见1月2日以来最低的66.53美元。

美国原油下跌0.76美元，或1.18%，结算价报每桶63.39美元，为1月22日以来最低。

“油市就像是个木偶，股市和美元就像是操纵者木偶的人，”ICAP高级技术分析师Brian LaRose称。

指标美股标普500指数.SPX自1月26日触及纪录高位以来已经累积下跌6.8%，油价下跌5.2%。

美国股市在下午交易中震荡回升，主要股指升幅超过1%，盘中大起大落，开盘时急挫2%。周二，道指最高点和最低点之间相差超过1,000点。

“股市这么大的波动，人们不相信反弹会持久，任何时候一天波幅达到1,500点，市场都会受到惊吓，”RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称。

油价与美元的逆向联动关系，美元走强令非美国投资者买入美元计价商品的成本更高，本周再度被彰显，美元自2月1日以来上涨了1%。

美国增产也打压油价。美国能源信息协会(EIA)周二称，预计今年美国原油日产量将增加126万桶，至1,059万桶。上月，该机构预计日产量增加97万桶，至1,027万桶。(完)