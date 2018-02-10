国际原油期货录得两年来最大周度跌幅 市场走势震荡

路透纽约2月9日 - 油价周五下跌逾3%，美国原油期货12月以来首次跌穿60美元，因对原油供应增加的忧虑重现。

美国和布兰特原油期货从1月底触及的年内高位回落逾11%。布兰特原油本周下跌近9%，美国原油期货回落10%，为2016年1月以来最大周度跌幅。

两大原油期货连跌第六周，在经历了一连串交易日的放量交投后，抹去了今年的所有涨幅，受累于强于预期的供应数据，以及本周稍早关闭的北海福尔蒂斯油管系统(FPS)增加原油运送量。

美国股市走势震荡也重压油价。今日标普500指数.SPX盘中跌至10月5日以来最低。该指数尾盘反弹，也扶助油价从日低回升。

美国原油期货收跌1.95美元，或3.2%，报每桶59.20美元，为12月22日以来最低结算价，盘中低见58.07美元。逾84.5万口合约成交，再次超过了日均成交水平。

布兰特原油期货急跌2.02美元，或3.1%，收报每桶62.79美元，为12月13日以来最低结算价。

“像今天这样的走势，决不会是一种因素作用的结果。是多个因素共同影响所致，”Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch说。

贝克休斯称，本周美国活跃钻机增加26座，至791座，增幅为2017年1月以来最高水平。

在重启后，北海福尔蒂斯油管系统运油量继续以快于预期的速度增加，一位交易消息人士告诉路透。

有关该输油管道将在周末达到全运能的消息，加剧了供应过剩的担忧，Tradition Energy市场研究部董事Gene McGillian说。(完)