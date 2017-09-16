国际油价持于近五个月高位 本周录得7月底以来最大周度升幅

路透纽约9月15日 - 布兰特原油周五持于近五个月高位，势将录得7月底以来的最大周度升幅，因预计需求增加，美国炼厂逐渐复工。

石油输出国组织(OPEC)本周预计2018年需求将增长，指出全球油市有收紧迹象，显示出与非OPEC国家达成的减产协议帮助缓解了供应过剩局面。

此前国际能源署(IEA)发布的一份报告称，由于欧美需求强劲，以及OPEC和非OPEC产量下降，供应过剩情况在减少。

“这提振了市场，吸引了新的投机性多头，”Tradition Energy市场研究董事Gene McGillian称。

为了维持当前的高油价，需要需求持续增长，他称。他指出，第四季美国需求疲弱可能促使交易员撤出多头头寸。

布兰特原油收高0.15美元，报每桶55.62美元，本周为连续第三周上涨，升3.3%，为7月底以来的最大周度升幅。

美国原油期货收盘持平于每桶49.89美元，本周该合约升近5%，也是近两个月来的最强周度表现。

能源公司本周减少活跃钻机数量幅度为1月以来最大，这是未来产量的先期指标。由于油价疲弱，长达14个月的钻探复苏趋势停滞。

能源服务公司贝克休斯在一份受到密切关注的报告中称，截至9月15日当周，钻探商减少七座钻机，总钻机数降至749座，为6月以来最少。

投资者还关注美国炼厂在因飓风中断生产后复工给原油需求带来的进一步影响。

汇丰控股分析师称，尽管美国炼厂生产中断，但2017年仍将是石油需求增长“极强”的一年，这是支撑油价上涨一个关键因素。

他们维持对明后年布兰特原油分别为每桶65美元和70美元的预估价。(完)