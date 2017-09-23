国际油价上涨近1% OPEC推迟决定是否延长减产

路透纽约9月22日 - 油价周五收涨近1%，接近数月高位，在维也纳开会的主要产油国表示，可能会等到1月才决定是否在3月到期后延长减产协议。

“我认为，1月是我们可以实实在在地、可信地讨论油市市况的最早时机，”俄罗斯能源部长诺瓦克在石油输出国组织(OPEC)和其它产油国会议结束后说。

其它产油国的油长表示，可能在11月OPEC举行下一次正式会议时决定是否延长减产。

Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称，推迟作决定使得产油国“在自己的箭囊里留一些箭，以便在必要的情况下，在11月会议上向市场抛出一些利多的讯息。”

他说，尼日利亚油长在维也纳表示，该国的实际产油量少于其同意的产量上限。这在尾盘提振布兰特原油期货。OPEC同意该国不参与减产。

布兰特原油期货上扬0.43美元，或0.8%，收报每桶56.86美元，较日高低0.01美元，后者也是3月以来最高。

美国原油期货收报每桶50.66美元，上扬0.11美元，或0.2%，距离5月峰值仅差几美分。

本周，布兰特原油期上扬2.2%，美国原油期货攀升1.5%。

三个月来，油价累计上涨超过15%，说明OPEC牵头的减产行动已扶助削减全球过剩供应。需求不断增加也扶助市场恢复平衡。

美国石油产量不断增加在一定程度上抵消了减产产生的影响。

美国政府报告，上周石油日产量升至951万桶，恢复至接近8月底飓风哈维来袭前的水平。

不过，贝克休斯公布的数据显示，本周美国活跃钻机数减少五座，至6月来最低的744座，连续第三周下降，有望连降第二个月，并录得去年5月来最大月度降幅。

盘中，美国原油较布兰特原油贴水触及2015年8月以来最高，美国原油期价因飓风导致美国炼厂停产而受到打压。(完)