布兰特原油期货第三季劲升约20% 为13年来最大第三季升幅

路透纽约9月29日 - 油价周五收高，伊拉克库尔德地区地缘政治不稳定因素带动油价上涨，扶助布兰特原油期货价格录得2004年来最强第三季表现。

布兰特原油收高0.13美元或0.2%，报每桶57.54美元，第三季劲升约20%，本周升1.2%。

本周稍早，布兰特原油期货触及逾两年最高，本周为连续第五周上涨，为去年6月来最长周度升势。

美国原油收高0.11美元，报每桶51.67美元，本周升约2%，录得1月来最长周线升势，也创10年来最强第三季表现。

“油市更大的担心是在伊拉克库尔德地区，”ClipperData商品研究部门主管Matt Smith表示，“今天国际航班禁飞了，伊朗也禁止了运送燃料的卡车。”

在周一的投票中，伊拉克的库尔德人有九成支持脱伊独立，这激怒了土耳其、巴格达中央政府，以及其他地区和全球大国。许多人担心这次公投可能会导致该地区再次出现冲突。

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)本月产量按月增加5万桶/日，因伊拉克出口增加及利比亚产量小涨，利比亚是不受限产协议限制的产油国之一。

中东产油国也担心，近期油价上涨会刺激美国增加页岩油产量，会再度压低油价。

油服公司贝克休斯周五公布，本周美国活跃钻机数七周内首周增加，此前美国钻井活动长达14个月的复苏活动在8月停滞。本周美国活跃钻机增加六座，至750座。

不过美国活跃钻机数连跌第二个月，并录得去年第二季来最大月度和季度降幅。(完)