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国际油价下跌 因获利了结和担忧美国产量增加
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#国际财经
2017年10月4日 / 凌晨12点31分 / 15 天前

国际油价下跌 因获利了结和担忧美国产量增加

1 分钟阅读

路透纽约10月3日 - 油价周二下滑，因在第三季油价大涨后投机者连续第二日获利了结，且担忧油价攀升可能引发美国页岩油产量增加。

布兰特原油期货收低0.12美元，或0.2%，报每桶56.00美元，周一下跌近2.5%。美国原油期货下跌0.16美元，或0.3%，报50.42美元。

布兰特原油第三季上升约20%，为2004年来最大的第三季升幅，上周布兰特原油高见59.49美元，但之后累计下跌约6%。

基金经理所持的布兰特原油多头头寸在上周上升至纪录高位，受供需恢复平衡的迹象激励。

但当多头头寸过多，这可能导致价格走势突然转变。

“我们到了市场需要正面信息的鼓声才能维持价格涨势的情况，”Tradition Energy市场研究部经理Gene McGillian说。

“问题是，需求和减产是否足够抵销未来美国的增产。”

油价周二微幅上涨，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都称OPEC和非OPEC产油国的减产协议的执行率非常高。他补充说，希望增强与俄罗斯的合作。

美国石油协会(API)在周二美东时间下午4时30分将公布其周度库存数据。

市场预期北海四种主要原油的供应下月下降，这给布兰特原油也带来小幅提振。(完)

编译 利棣儿；审校 李军

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