国际油价因美股从低位反弹而上涨 但周线下跌

路透纽约3月2日 - 油价周五上涨，因美股从低位反弹。但指标原油期货录得三周来的首个周线跌幅，因担心美国计划对钢铝征收关税，可能拖累经济成长；且对美国石油产量增加感到不安。

周四，油价跟随股市下跌，此前美国总统特朗普称，将对进口钢铝征收高额关税以保护美国生产商。投资者担心，此举可能引发贸易战。

美国油气行业批评此项关税计划，称此举将提高大型基础设施项目成本，进而减少能源业工作岗位。

周五早盘，油价跟随股市再次下跌，但之后跟随股市反弹，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC升至平盘之上。

布兰特原油升0.54美元，或0.9%，结算报每桶64.37美元；美国原油上涨0.26美元，或0.4%，结算报每桶61.25美元。

本周，布兰特原油下跌约4%，美国原油走低逾3%。

布兰特较美国原油近月合约溢价一度跌至8月以来最低，收盘前微升。

“关税计划引发对经济增长可能不能提振需求的担忧，”Tradition Energy市场研究董事Gene McGillian称，油价仍然承压，因担心美国产量增幅，足以抵消石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯减产的影响。

周三，政府报告称，美国原油库存增幅大于预期，汽油库存意外猛增。

OPEC将于周一在休斯敦与美国页岩油公司举行晚餐会，这是该产油国组织就如何减少全球供应过剩扩大对话范围的最新迹象。

12月美国石油产量下降，但11月达到创纪录高位的1,005.7万桶/日。周度数据显示，产量再创纪录，预计还会进一步增加。(完)