分析：目前石油巨头还不会像煤炭业者那么“衰”

路透伦敦11月17日 - 挪威主权财富基金计划出脱石油和天然气股，这虽在抵御气候变暖之战中具有很大的象征意义，却不大可能导致油气板块的主要投资者短期内争相出逃。

资料图片：2009年7月，美国加州Burbank，石油企业雪佛龙(Chevron)旗下的一家加油站。REUTERS/Fred Prouser

该财富基金规模1万亿美元，为全球最大。这一消息震动了股市。在全球转向风能和太阳能等可再生能源之际，此举暴露出壳牌、埃克森美孚以及BP等公司所面临的一个重大威胁。

但与此同时，有关未来数十年全球油气需求将继续增长的预期，意味着对这些公司的依赖不会消失。

虽然挪威的计划将给那些寻求加速向低碳经济转型的国家带来鼓励，但其他投资者在何种程度上追随挪威财富基金，这至少在短期而言不太明朗。

欧洲油气股指数上周五跌至9月底以来最低，在挪威基金宣布此消息后续跌。

有人说这是有着150年历史的油气行业的衰落过程中，阻击全球变暖和减排之战打响的第一枪，让人想起了煤炭的衰亡。

“投资者摒弃油气为燃料来源的速度将比煤炭来得慢，但减排的计算结果非常明确，所以这种无可避免的过渡已经展开了，”Principles for Responsible Investment(PRI)的政策主管Nathan Fabian说。PRI是一个有联合国支持的代表资产管理公司的组织。

但其他投资者却不这么想。

“我认为主要投资者并没有将此视为普遍趋势的开端，”安联的能源分析师Rohan Murphy说。安联持有几家大型油企股票。

“比起石油和天然气，煤炭比较不洁净，是更加显而易见的SRI(社会责任投资，sustainable responsible investment)相关题材。”

“天然气则是今日所有重大石油业务的一大组成，在发电行业从火力转至天然气发电的中期能源转型期中，天然气就是解答。”Murphy说。

在全球努力想在本世纪结束时摆脱依赖石化燃料的潮流中，石油公司认为天然气是取代煤炭发电的更环保选择。

“许多人期待有一快速且具革命性的角色，好让油气业和环保新电力行业之间一夕发生改变。但若是不成熟就仓促行动，或者立场过于意识型态，将可能造成更大的经济及社会伤害，”道达尔执行长Patrick Pouyanne上月演说时曾这么说。

而且，根据许多预测，运输及塑料行业的石油需求在2050年前料不会明显下滑。

挪威主权财富基金做出宣示时，正好时值逾195个国家齐聚德国波昂开会决定遵守2015年巴黎气候协定。

**规模**

但除了我们对石油和天然气的依赖，全球大型油企的规模也将对大规模撤资构成重大挑战。五大上市油企--艾克森(Exxon)、雪佛龙(Chevron)、壳牌、BP和道达尔(Total)，市值总计超过1万亿(兆)美元。

而煤炭企业的规模一直比较小。

一些投资者表示，目前还没有可行的石油和天然气替代能源来满足全球需求。

“我的猜测是，在最初的市场调整过后...这可能不会严重损及该板块的长期表现，”Rothschild Wealth Management全球投资策略师Kevin Gardiner表示。

挪威主权财富基金这一举措与沙特将国有石油巨头--沙特阿美部分资产上市的计划相呼应，目的是使挪威降低对大幅震荡的油价的曝险，并降低对化石能源收入的依赖性。

如果获批，挪威主权财富基金可能需要花费数年时间才能解除在该领域的大规模投资，并找到新的投资目标。

另外，虽然散户投资者也越来越倾向于投资“负责”或“可持续”的基金，但油气公司并未被普遍排除在外，这方面的任何变化都将是逐步的。

放弃投资油气公司还意味着失去一个丰厚的股息收入来源，在债券收益率处于低位时这是一项优质资产。

第三季度全球派息最高的10家公司中有三家油气公司，分别是壳牌石油(Shell)、埃克森美孚 (Exxon Mobil)和俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)。

以绝对值来看，主要股指中油气公司数量也有所不同，欧洲STOXX 600指数中有14家，占2.3%；标准普尔500指数.SPX中有26家，占5.2%。

某些最大型公司的规模对回报的影响远超其他指数成分股。例如，虽然英国富时100指数中只有两家油气公司，但其市值占该指数总市值的14%。

虽然挪威主权财富基金在社会责任投资问题上一直引领趋势，尤其是在斯堪的纳维亚地区，但做出上述决定的原因却比较独特。

该基金试图削弱其收入对油价的依赖，这并非大多数养老基金面临的挑战。养老基金在全球投资资金中的占比很高。

投资者称，减少油气投资可能会削弱、而非增强其投资分散化程度，尽管慈善捐赠资金在此类决定方面可能有更大的灵活性。(完)