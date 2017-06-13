国际油市：油价上涨，因沙特声明将对客户大规模减少供应

路透新加坡6月13日 - 油价周二小幅上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)的领导国沙特阿拉伯声明称，将对客户大规模减少供应，不过美国产量增加意味着市场供应仍然过剩。

0510GMT，布兰特原油期货报每桶48.52美元，较上日收盘涨0.23美元或0.5%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶46.27美元，涨0.19美元或0.4%。

沙特正在带领石油输出国组织(OPEC)实施减产协议，俄罗斯等产油国也参与其中。

今年上半年期间，外界怀疑OPEC对减产协议的执行程度，因供应仍处于高位。

沙特官员表示，他们真的在减产，包括7月份对亚洲的石油出口量将减少30万桶/日。不过也有亚洲炼厂表示，他们目前仍获得了足额的配供。

“由于沙特宣布削减对美国和亚洲的出口...油价力图大涨，”期货经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

美国活跃钻机数RIG-OL-USA-BHI继续增加，或抵消OPEC减产的努力。美国活跃钻机数增加已经推动美国石油产量C-OUT-T-EIA自2016年中期以来提高了逾10%，达到逾930万桶/日。

总体而言，油市供应依然充裕。(完) (编译 刘秀红/杜明霞；审校 王丽鑫/高琦)