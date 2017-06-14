国际油市：油价下滑，受OPEC产量增长和美国原油库存上升影响

路透新加坡6月14日 - 油价周三早盘下跌1%，之前公布的数据显示，美国原油库存上升，而石油输出国组织(OPEC)虽然承诺减产，也报告其产量有所增加。

0039 GMT，布兰特原油期货较上日收盘跌0.47美元，或1%，报每桶48.25美元。

美国原油期货跌0.52美元或1.1%，报每桶45.94美元。

原油供应持续过剩已令油价自5月底以来下跌逾10%，尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产近180万桶/日至2018年第一季末。

OPEC自身对减产协议的执行力度还令人质疑，该组织本周在报告中称，5月产量增加33.6万桶/日，至3,214万桶/日。

美国页岩钻探商带动美国产量增加亦加剧了供应过剩的局面。页岩钻探商已推动美国产量较上年增加10%至930万桶/日，接近全球最大原油出口国沙特的产量水平。

“油价前景取决于OPEC减产与美国页岩油产量增加之间的角力，”澳洲Rivkin证券分析师William O'Loughlin称。

“昨夜的周度库存数据显示，美国原油库存再度增加，尽管市场原本预计会下降。”

美国石油协会(API)周二称，截至6月9日当周，美国原油库存增加280万桶，至5.114亿桶，分析师预估为减少270万桶。(完) (编译 王颖/许娜；审校 陈宗琦/白云)