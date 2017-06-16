国际油市：油价小升但仍接近年内低位，受累于全球供应过剩

* 美国活跃钻机连续第22周增加－贝克休斯

* 尽管承诺减产，但OPEC供应仍居高不下

路透纽约6月16日 - 油价周五从年内低点反弹，因部分产油国减少出口，且美国活跃钻机增速放缓，但反弹温和，且油价录得四周连跌，因市场持续担心全球供应过剩。

布兰特原油期货涨0.45美元至每桶47.37美元。美国原油期货涨0.28美元至每桶44.74美元。两份合约本周跌幅均超过1.6%。

周四油价触及六个月低点，自5月底来已经大跌逾12%，当时石油输出国组织(OPEC)牵头将每日减产180万桶的协议延长至明年3月。

“油价开始跌至交投区间的低端，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示，他称即便是看多的市场观察人士也开始接受油价可能将保持较低水准更长时间。

不受减产协议所限的OPEC成员国尼日利亚和利比亚增加了出口，两国原油生产从示威、叛军活动和管理不当等造成的供应受扰中恢复。

尽管OPEC带头减产以提振油价，但油市仍然供过于求，促使贸易商把更多原油存储在东南亚海域的老旧超级油轮之中。

而美国的石油产出增长，影响了减产协议的效果。根据能源服务公司贝克休斯周五公布的数据，本周美国能源企业连续第22周增加活跃钻机，但近几个月增速放缓。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)