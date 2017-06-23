国际油市：油价从10个月低位回升，本周下跌近4%

* 美国钻探商本周新增11座活跃钻机-贝克休斯

* 油价上涨，因美元下跌

* 今年上半年油价急挫约20%

路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。

布兰特原油收高0.32美元，或0.7%，报每桶45.54美元，美国原油收高0.27美元，或0.6%，报每桶43.01美元。

两大指标合约本周均下跌3.9%，受累于对产量增加的持续担忧，当前油价仍处于10个月低位，且连续五周周线下滑，是近月合约2015年8月以来最长的跌势。

油价缩小了稍早的升幅，此前石油服务公司贝克休斯称，本周美国钻探商增加了11座活跃钻机，为三周来的最大增幅。

“本周活跃钻机数增加，反映的是几个月前油价走高时做出的决定，”WTRG Economics in Arkansas总裁James Williams称。他说，预计当前的低价位会在未来一到两个月的某些周导致活跃钻机数减少。

美元下跌0.3%，将录得6月初以来的最大单日跌幅，此前发布的美国经济数据弱于预期。以美元计价的石油价格得到提振。

尽管OPEC和其它国家同意在今年上半年每日减产180万桶原油，油价自2月底以来却下跌了约20%。

市场将录得90年代后期以来的最大上半年百分比跌幅，当时产量增长和亚洲金融危机导致油价大幅下挫。

“我们怀疑需求增长是否能加快到足以打破当前的价格下行趋势，”美银美林分析师在周五的一份公告中称，美国、中国和亚洲近期经济数据意外疲弱。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)