国际油市：油价因美元走软涨1%，但美国钻探活动升温构成拖累

路透首尔6月26日 - 油价周一上涨1%，受美元走软提振；但美国原油钻探活动升温，令人担忧全球供应过剩情况将持续，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头做出减产努力。

0623GMT，布兰特原油期货涨0.45美元或1.0%，报每桶45.99美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.43美元或1.0%，至每桶43.44美元。

分析师称，油价因投资者回补空头继续上涨，但鲜有基本面消息支持油价。

“事实是油市停止下跌...我猜是空头回补，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。

“美元疲软也提供一些支撑。”

美元指数周一维持低位，因围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚再次升息的预期降温。美元走软也令原油对持有其他货币的投资者来说更加便宜。

“大宗商品价格经历过动荡的一周后回稳，多数商品价格此前都遭遇大幅下挫，”澳新银行在报告中称。“美元小幅走弱也有助于改善投资者买兴。”

尽管油价自10个月低点反弹，但自石油输出国组织(OPEC)和一些非OPEC产油国5月底决定延长减产协议以来仍下跌约13%。

美国的原油供应弱化了减产行动的效果。

能源服务公司贝克休斯的数据显示，美国能源企业在6月23日止当周的活跃钻机数增加11座，总数达到758座，为2014年4月以来最高。

随着美国钻探活动的升温，基金经理持有的美国原油期货与期权净多仓降至11月以来最低。(完) (编译 侯雪苹/杜明霞；审校 于春红/王兴亚)