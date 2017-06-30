国际油市：油价连续第七日上涨，但上半年跌幅为1998年以来最大

* 美国本周活跃钻机减少，此前连续23周增加-贝克休斯

* 利比亚石油日产量超过100万桶-消息人士

* 分析师再次下调今年油价预估-路透调查

* 美银美林下调油价预估，因供应过剩前景恶化

路透纽约6月30日 - 油价周五连续第七日上涨，因美国活跃钻机数减少，中国需求数据改善，提振受挫的油价走高，但油价今年上半年仍录得1998年以来同期最大跌幅。

根据能源服务公司贝克休斯提供的数据，美国钻探商自1月以来第一次减少了活跃钻机数，此前连续23周增加。

中国稍早发布的数据显示，工厂活动增幅为三个月来最大。U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称，中国的数据“肯定带来了全球需求不断增长的希望”。

美国原油收高1.11美元，或约2.5%，报每桶46.04美元，布兰特原油收高0.5美元，报每桶47.92美元。

两大指标合约今年上半年跌幅均逾14%，为1998年上半年布兰特和美国原油下跌约19%以来的最大跌幅。

油价在大多数年份里上半年会走高。

在美国独立日假期长周末到来前，交易清淡。上周，原油触及10个月低位，因产量增加燃点了对全球供应过剩的忧虑。

美元下跌，令以美元计价的原油对持有其它货币投资者变得便宜。

今年迄今，全球供应过剩已经令布兰特原油价格累积下跌了16%，尽管石油输出国组织(OPEC)和其它主要产油国同意每日减产180万桶原油。

“一个长期的问题是，当市场恢复平衡后，油价将会何去何从？”Haworth称。

美国商品期货交易委员会周五称，截至6月27日当周，基金经理将美国原油期货和期权净多头头寸减少至9月底以来最少。

交易员累积的空头头寸也达到了8月中以来最多。

路透月度调查显示，分析师再次下调了今年布兰特和美国原油均价预估，比上月的预估值低了逾2美元。

美银美林分析师将今年布兰特原油均价从每桶54美元下调至50美元，将美国原油均价从每桶52美元下调至47美元，因利比亚、尼日利亚和美国页岩油产量增加，且需求增长放缓。

截至6月30日当周，美国钻探商将活跃钻机减少两座，至756座，但仍较去年同期多逾一倍，贝克休斯周五称。(完) (编译 刘静；审校 母红)