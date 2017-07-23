国际油市：油价继上日大跌后持稳，静待OPEC及非OPEC国家部长级会议

路透东京7月24日 - 油价继周五大跌后周一早盘变动不大，市场愈发看好石油输出国组织(OPEC)及非OPEC国家今日稍晚所举行的部长级会议将讨论尼日利亚及利比亚两国产量增加的问题。

来自OPEC及非OPEC产油国的六位部长周一将在圣彼得堡开会，讨论市场前景及减产协议的遵守。知情消息人士们表示，他们可能建议为尼日利亚及利比亚两国产量订定附带条件的限制。

其中一名消息人士指出，OPEC及非OPEC国家部长级委员会也可能讨论扩大减产一事，但需要进一步研究。

科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周六表示，OPEC和非OPEC产油国遵守减产的情况良好，减产有可能深化。

周日2228GMT，布兰特9月原油期货持平在每桶48.06美元；周五结算价跌1.24美元，或2.5%，因一家咨询公司预计7月OPEC产量增加，尽管该组织承诺减产。

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货下跌0.02美元，至每桶45.75美元。

OPEC秘书长巴尔金都周日表示，石油市场重新平衡的进程较预期更为缓慢，但今年下半年速度将会加快。

据沙特(沙乌地)阿拉伯和科威特的国有通讯社报导，土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)周日访问两国。这次访问是土耳其旨在平息阿拉伯国家与卡塔尔之间冲突的外交之旅的一部分。

据金融时报报导，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，利比亚和尼日利亚应在产量稳定后限产。(完) (编译 龚芳/许娜；审校 郑茵/张若琪)