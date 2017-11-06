国际油市：油价创2015年以来高位，受市场趋紧与沙特王储固权影响

路透新加坡11月6日 - 油价周一早盘触及2015年7月以来最高水平，因市场趋紧；沙特王储周末开展反贪行动，拘留多名要员，以巩固权力。

布兰特原油期货周一早盘触及2015年7月以来高点每桶62.44美元。0051GMT，布兰特原油期货涨0.2美元至每桶62.27美元，较上交易日收盘涨0.3%，较6月份创下的2017年低点高出40%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货早盘触及每桶56美元，也是2015年7月来最高水平，最新报55.83美元，较上日结算价涨0.19美元或0.3%。WTI期货较2017年低点上涨三分之一。

沙特王储萨勒曼通过反腐行动逮捕王室成员与政府高官等，来加强自己的权力。

“这巩固了正在进行的改革，而改革的愿景之一是推高油价，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

交易商称，基本面因素方面，有迹象显示市况收紧。

美国能源企业上周将活跃钻机数减少八个至729个，创2016年5月来最大缩减幅度。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC国家承诺减产180万桶/日以令油市收紧，现在延长该减产协议的共识不断升高。

分析师称，供应收紧的同时，需求仍强劲。

巴克莱称，将第四季布兰特原油均价预估上调6美元，至每桶60美元；将2018年全年油价预估上调3美元，至55美元。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 徐文焰)