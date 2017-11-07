国际油市：油价从两年半高位回软，市场聚焦沙特紧张局势

* 沙特王储通过肃贪巩固大权

* 沙特和伊朗之间紧张情势升温

* EIA上调美国明年原油产量增长预估

* 关注API公布的上周美国库存数据

路透纽约11月7日 - 油价周二收低，昨日曾升至2015年7月来最高，受沙特王储通过肃贪巩固大权以及沙特和伊朗之间紧张情势升温影响。

布兰特原油期货收低0.58美元或0.9%，报63.69美元。该合约周一收高3.5%。

美国原油期货下滑0.15美元或0.3%，报每桶57.20美元。

沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名王室成员、部长和商人。

沙特与伊朗之间的紧张关系也进一步加剧。沙特领导的多国联军周一表示，已关闭也门(叶门)所有的陆海空口岸，以断绝武器从伊朗流入胡塞武装的通道。沙特率领的多国联军目前正在也门境内与伊朗支持的胡塞武装作战。分析师表示，该因素要比王储肃贪对市场的影响更大。

“沙特实际上又和伊朗摊牌了，因此对我而言，这比沙特国内问题更受关注，”Petromatrix策略师Olivier Jakob表示。

“一方面，这令全球地缘政治风险水准上升，而且这增加了石油输出国组织(OPEC)内部保持一致的难度。”

OPEC本月底将开会，市场普遍预计，将会延长每日减产约180万桶的协议。

OPEC发布的2017年世界石油展望报告称，未来两年全球市场对OPEC石油的需求增长可能会比预期更慢，因OPEC牵头减产所带来的油价反弹刺激非OPEC产油国再次提高产出。

美国能源资料协会(EIA)周二发布的短期月度能源展望报告预计，明年美国原油产量增幅将大于之前的预估。EIA预期2018年美国原油日产量增长72万桶至995万桶，上月预计为按年增加68万桶至992万桶。

市场人士将关注今日稍晚美国石油协会(API)将公布的周度库存数据。路透调查显示，分析师预计上周美国原油和成品油库存连续第二周减少。(完) (编译 李军; 审校 母红)