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国际油市：油价上涨，因供应减少和沙特政局紧张
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2017年11月9日 / 晚上9点43分 / 更新于 16 小时前

国际油市：油价上涨，因供应减少和沙特政局紧张

1 分钟阅读

* 沙特减少下月原油出口量--能源部

* 交易员称油价上涨因担心沙特政局

* 布兰特原油自7月以来已经上涨40%，部分人士质疑进一步上涨空间

路透纽约11月9日 - 油价周四升近1%，受助于主要出口国减少供应，以及对沙特政局发展的持续担忧。

布兰特原油收高0.44美元，或0.7%，报每桶63.93美元，仍接近周二盘中触及的2015年6月以来最高的64.65美元。

美国原油收升0.46美元，或0.8%，报每桶57.27美元，略低于本周触及的逾两年高位57.69美元。

“近日的走势受到沙特政局发展、以及对萨勒曼国王及王储将会进一步整固权力的预期驱动，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师 Abhishek Kumar称，“同时，沙特关于黎巴嫩的讲话，也凸显出沙特与伊朗之间的紧张局势不断升温。”

“市场对石油输出国组织(OPEC)将会在下次会议上延长减产协议的信心不断增强，也给价格带来支撑，”他称。

能源部的一位发言人告诉路透称，沙特计划将12月原油出口量较11月减少12万桶/日，削减所有地区的配额。

本周，油价得到提振，因沙特王储发起反腐运动。不过，交易员对油价还有多大上升空间感到谨慎，因布兰特原油自7月以来已经上涨超过40%。

根据分析公司Kayrros，10月全球石油库存加速下降，因OPEC牵头的减产努力取得成效，7-11月期间，原油总库存减少约9,300万桶。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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